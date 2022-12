Công bố bằng chứng J-Hope (BTS) bị HYBE đối xử bất công dù là 'công thần'

Ngay cả sau khi được phát hành, album của J-Hope cũng không có sẵn tại các cửa hàng lớn ở Mỹ. Mặc dù có thể mua sản phẩm ở Hàn Quốc nhưng nhiều người vẫn tỏ ra tức giận vì album chỉ bao gồm đúng 1 hộp giấy mỏng có mã QR, được buộc bằng dây chun sơ sài, không hề có dòng mô tả hay hình ảnh nào.

Dù công ty khẳng định định dạng của album đã được thảo luận với J-Hope, nhưng các ARMY vẫn khó lòng nguôi giận vì HYBE không hề quảng bá sản phẩm của nghệ sĩ một cách tử tế.

Được biết, người hâm mộ liên tục yêu cầu muốn được nghe các bài hát của J-Hope trên radio. Tuy nhiên, một DJ đài phát thanh Hoa Kỳ tiết lộ rằng họ đã liên hệ với HYBE để xin tệp nhạc bài hát MORE nhưng chẳng nhận được bất kỳ phản hồi nào.



Album của J-Hope chỉ là hộp giấy mỏng có mã QR được buộc bằng dây chun sơ sài

ARMY còn đặt câu hỏi về vấn đề quảng bá thiếu sót album trên mạng xã hội vì HYBE và BIGHIT MUSIC đều không đăng tải lịch trình hay thay đổi ảnh bìa trong quá trình J-Hope phát hành Jack In The Box. Ngoài ra, việc album vật lý được phát hành tận 2 tuần sau khi bài hát xuất hiện trên các trang nghe nhạc trực tuyến đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích của Jack In The Box ở phạm vi toàn cầu.