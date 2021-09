Công an xuất hiện tại nơi Thủy Tiên sao kê từ thiện

Your browser does not support the video tag.

Theo ghi nhận, Thủy Tiên - Công Vinh có khoảng 20 phút đứng trước cửa ngân hàng để phát ngôn. Xung quanh có luật sư, truyền thông và một số nhân vật hiếu kỳ.

Đáng chú ý, nhân viên an ninh của ngân hàng liên tục phải vào hiện trường nhắc nhở đám đông chuyện đảm bảo giãn cách an toàn giữa mùa dịch.