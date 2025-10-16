Công an xác minh vụ tranh giành các túi tiền tại khu chung cư cao cấp ở Hà Nội

Chỉ sau vài phút, lực lượng bảo vệ tòa nhà đã có mặt để can thiệp, ngăn chặn vụ việc. Trao đổi với PV VietNamNet chiều 16/10, lãnh đạo Công an xã Gia Lâm xác nhận có sự việc trên.

"Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin, đồng thời phối hợp với Công an TP Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân", vị này thông tin.