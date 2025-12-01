Công an xác minh vụ 'bác sĩ' dùng bằng không hợp pháp khám 4.544 lượt người

Liên quan đến vụ một "bác sĩ" dùng bằng không hợp pháp khám cho hàng ngàn lượt bệnh nhân, ngày 12-10, một lãnh đạo của Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết đã báo cáo vụ việc đến UBND tỉnh và Công an tỉnh Cà Mau.

"Công an đang xác minh trường hợp trên có phải bằng giả hay không. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí" – lãnh đạo cho hay.