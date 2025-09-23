Công an xác minh thông tin cô gái 'tố' bị tài xế taxi sàm sỡ ở Ninh Bình

Chiều 22/9, lãnh đạo Công an phường Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết đơn vị đang làm việc với nữ du khách tố cáo bị tài xế taxi sàm sỡ.

Trước đó, sáng cùng ngày, tài khoản Facebook cá nhân B.M. đăng tải bài viết phản ánh việc mình bị sàm sỡ khi đi taxi ở Ninh Bình. Theo chia sẻ, khoảng hơn 7h, do trời mưa lớn, M. bắt một taxi trước cổng Bệnh viện Y học Cổ truyền Ninh Bình (phường Hoa Lư) và nhờ tài xế chở đến quán cà phê Highland gần nhất. Tuy nhiên, khi đến nơi thì quán chưa mở cửa.