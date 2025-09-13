Công an xác minh 'tâm thư kêu cứu' nghi của bé trai ở Hà Nội kể bị mẹ kế bạo hành

Trong bức tâm thư, có đoạn viết: “Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…”. Bức thư cũng có đoạn viết, mỗi khi mắc lỗi, bé trai thường xuyên bị mẹ mắng chửi, thậm chí là bị đập đầu vào bàn, tường, két sắt...

Bên cạnh đó, một video được trích xuất từ camera cũng ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng, cúi mặt xuống bàn, không được ngồi ghế.

Sự việc được Công an xác định là xảy ra tại Chung cư Victoria (phường Kiến Hưng, Hà Nội).