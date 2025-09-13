Công an xác minh 'tâm thư kêu cứu' nghi của bé trai ở Hà Nội kể bị mẹ kế bạo hành

13/09/2025 12:43

Chỉ huy Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ xác minh bức tâm thư kêu cứu nghi của bé trai ở Hà Nội kể về cuộc sống bị mẹ kế bạo hành.

Ngày 13/9, trao đổi với PV VietNamNet, Chỉ huy Công an phường Kiến Hưng (Công an TP Hà Nội) cho biết từ 8h sáng cùng ngày, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến bài viết đăng tải trên mạng xã hội, được cho là "lời kêu cứu" của bé trai đang sống cùng mẹ kế.

Theo nội dung bài đăng này, tài khoản đã chia sẻ 3 đoạn video kèm vài trang nhật ký được cho là của bé trai, kể lại quá trình sống với bố và mẹ kế. 

Ảnh màn hình 2025 09 13 lúc 11.35.58.png
Clip ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng. Ảnh chụp màn hình

Trong bức tâm thư, có đoạn viết: “Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…”. Bức thư cũng có đoạn viết, mỗi khi mắc lỗi, bé trai thường xuyên bị mẹ mắng chửi, thậm chí là bị đập đầu vào bàn, tường, két sắt...

Bên cạnh đó, một video được trích xuất từ camera cũng ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng, cúi mặt xuống bàn, không được ngồi ghế.

Sự việc được Công an xác định là xảy ra tại Chung cư Victoria (phường Kiến Hưng, Hà Nội).

