Công an xác định nguyên nhân và danh tính cô gái tử vong ở hồ Hoàn Kiếm

Liên quan vụ cô gái tử vong ở hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chiều 28/10, lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm cho biết nạn nhân là chị Trịnh T.P. (sinh năm 1997, thường trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Khu vực xảy ra vụ việc.

Chị P. có chồng là anh Trịnh D.L. và một con gái. Theo người thân, chị đã rời khỏi nhà một thời gian, con gái hiện sống cùng cha.