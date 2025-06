Công an vào cuộc vụ lợi dụng khám bệnh miễn phí để bán thuốc cho dân nghèo

Đoàn "bác sĩ" lợi dụng hoạt động thiện nguyện để bán thuốc giá cao cho người dân nghèo miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An). Ảnh: Ngọc Anh

Ngày 13.6, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, Công an tỉnh Nghệ An cùng lực lượng chức năng đang phối hợp với huyện để xác minh, làm rõ việc một nhóm người mặc áo blouse trắng lợi dụng khám sức khỏe miễn phí để bán thực phẩm chức năng giá cao cho người dân nghèo miền núi.