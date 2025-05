Công an vào cuộc vụ gần 50 căn nhà liền kề xây trên đất nông nghiệp ở Bình Dương

Các tài liệu bao gồm toàn bộ hồ sơ đất đai, hồ sơ tranh chấp, khiếu nại, giải quyết tranh chấp khiếu nại, các biên bản họp của UBND phường, đơn thư phản ánh, liên quan đến ông Lê Văn Hoàng, ông Trương Minh Ký và liên quan đến thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16, diện tích 6.465m2 tại khu phố Khánh Long (phường Tân Phước Khánh) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) số 0452 do UBND huyện (nay là thành phố) Tân Uyên cấp ngày 29/7/1999.

Công văn nêu, Cơ quan CSĐT đang xác minh vụ việc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Lê Văn Hoàng thực hiện tại phường Tân Phước Khánh. Căn cứ Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT yêu cầu UBND phường Tân Phước Khánh cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ việc đang xác minh, điều tra.

Ngày 28/5, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa có công văn gửi đến UBND phường Tân Phước Khánh (TP.Tân Uyên) đề nghị phối hợp để xử lý liên quan vụ xây dựng gần 50 căn nhà liền kề không phép trên đất nông nghiệp rồi bán cho khách hàng đến ở.

Do đất bị chiếm dụng trái phép nên ông Trương Minh Ký (chủ đất) đã gửi đơn khởi kiện đến TAND TP.Tân Uyên. Sau khi thụ lý vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất, tòa án nhận thấy ông Hoàng và người liên quan khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cụ thể là tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” và tội “Không chấp hành án” theo các Điều 174, 228, 380 của Bộ luật Hình sự. Do đó, tòa án đề nghị công an vào cuộc điều tra theo thẩm quyền.

Dấu hiệu phạm 3 tội trên được tòa án chỉ rõ. Cụ thể, ông Trương Minh Ký được UBND huyện (nay là thành phố) Tân Uyên cấp Giấy CNQSDĐ số 00452 ngày 27/9/1999, diện tích 5.802,4m2, thuộc thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16 tại phường Tân Phước Khánh.

Năm 2017, ông Lê Văn Hoàng, bà Nguyễn Thị Út có hành vi chiếm một phần thửa đất kể trên để xây nhà tạm, chuồng gà nên ông Ký đã tranh chấp với ông Hoàng. Hành vi xây dựng nhà ở trái phép của bà Út đã bị UBND thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên ban hành Quyết định xử phạt hành chính số tiền hơn 6 triệu đồng và buộc phải tháo dỡ công trình nhưng bà Út không chấp hành, vẫn tiếp tục xây dựng nhà ở trên thửa đất số 87.