Công an vào cuộc khi đất làng quê 'sốt nóng' sau công bố quy hoạch

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi Sở Xây dựng Hà Tĩnh có văn bản gửi các đơn vị nhằm tăng cường công tác quản lý về thị trường bất động sản, các hoạt động liên quan đến bất động sản vẫn diễn ra nhộn nhịp tại các vùng quê ở xã Toàn Lưu. Số lượng người, ô tô đến để xem đất cũng rất đông. Đặc biệt có từng nhóm người đi bằng ô tô khách, mang theo bàn, ghế có mặt tại những khu đất đã phân bán đất nền để phục vụ cho mục đích rao bán đất nền.

Đặc biệt, vào ngày 20/9 (hôm qua), mạng xã hội lan truyền thông tin về mở bán dự án đất nền ven sông tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu. Tại thời điểm mở bán có hàng chục ô tô nối đuôi đậu trên tuyến đường làng dẫn vào khu dự án đất nền ven sông khiến nhiều người bất ngờ.

Được biết, khu dự án đất nền được rao bán nằm sau nhà máy gạch Ngọc Sơn, sát cạnh sông Khe Giao, xung quanh rừng núi rậm rạp, dân cư thưa thớt. Qua quan sát, hạ tầng chưa được đồng bộ. Do xây dựng sơ sài nên phần mái ta luy cạnh bờ sông bị sạt lở, cuốn bay phần kè.

Mạng xã hội lan truyền thông tin về mở bán dự án đất nền ven sông tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu, số lượng người đến rất đông. (Ảnh XS)

Một cán bộ Công an xã Toàn Lưu cho biết, sau khi nhận được thông tin về việc có đông người tụ tập tham gia xem đất tại buổi mở bán dự án đất nền ven sông, lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt để kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự và xác minh tính pháp lý của dự án. Tuy nhiên, khi đến nơi, phần lớn người dân đã rời đi, chỉ còn lại lác đác vài phương tiện.