Công an vào cuộc clip liên quan đến nghệ sĩ Linh Tý

Ngày 6-9, Công an phường An Lạc (TP HCM) cho biết đang truy xét và làm rõ một số clip trên mạng xã hội liên quan đến ông Võ Vũ Linh Thanh (nghệ danh Linh Tý) vào đêm 4-9 tại một quán ăn trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tối 4-9, bà Hồng Loan (con gái cố NSƯT Vũ Linh) cùng một số người có đến một quán ăn ở đường số 7, phường An Lạc, TP HCM.

Buổi giao lưu này có sự tham gia của ông Huỳnh Xuân Minh (SN 1980, Youtuber Lê Minh), doanh nhân K.L, vợ chồng nghệ sĩ Bích Trâm - Linh Tý cùng hàng loạt Youtuber khác,...