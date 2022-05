Công an truy tìm Diễm My, người mẹ bật khóc: 'Đó là hy vọng cuối cùng'

Không chỉ nghe ngóng thông tin tích cực, người mẹ cũng nhiều lần tiếp nhận dư luận từ cộng đồng mạng xã hội về những rủi ro, tình huống xấu nhất có thể xảy ra với Diễm My. Những lúc ấy, bà Mai phải tự trấn an, xóa tan suy nghĩ tiêu cực mà tiếp tục con đường tìm kiếm...

Lần gần nhất, vợ chồng bà Mai nhận được tin báo của ai đó với nội dung: "Đã tìm được Diễm My". Tuy nhiên, khi gọi lại thì phát hiện chỉ là tin giả, cái cảm giác lóe tia hy vọng rồi vụt tắt khiến người mẹ vô cùng hụt hẫng.

"Hai năm, đau lòng nhiều lắm chứ, nhưng giờ tôi chẳng biết làm sao thêm nữa. Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn mong ngóng con từng ngày, chưa bao giờ nguôi hy vọng. Tôi muốn nói với con rằng, mẹ Mai rất nhớ con, thương con và chờ con trở về. Con chỉ là nạn nhân, nếu con có sai thì con làm lại. Gia đình lúc nào cũng dang rộng vòng tay đón con trở về, chỉ cần con được bình an...

Với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, tôi mong có thể nhận được câu trả lời rằng Diễm My bây giờ ở đâu, sinh sống như thế nào. Bởi họ là hy vọng cuối cùng trên con đường tìm kiếm con gái của tôi", bà Mai bật khóc.

Diễn biến vụ việc

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) ra quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ luật hình sự, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Ngày 4/1, nhận tin báo về nhóm người nhận tiền từ thiện, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra bắt quả tang và tổ chức khám xét nhà bà Cao Thị Cúc (SN 1960, chủ Tịnh thất Bồng Lai).

Ngày 5/1, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với 4 người ở Tịnh thất Bồng Lai, gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) để điều tra tội danh nói trên.

Tịnh thất Bồng Lai - nơi liên quan đến sự mất tích bí ẩn của Diễm My.

Tháng 2, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án Tịnh Thất Bồng Lai đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 12/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố bị can đối với bà Cao Thị Cúc để điều tra cùng tội danh với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai.

Ngày 16/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An thông báo chính thức` về việc truy tìm Diễm My. Ngoài thường trú ở TPHCM, Diễm My từng ở địa chỉ 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa - còn gọi "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ".