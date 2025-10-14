Công an triệu tập mẹ ruột, làm rõ vai trò bố ruột của Ngân 98

Ngày 14-10, Công an TP.HCM đã triệu tập, lấy lời khai bà Trần Thị Thanh (53 tuổi, mẹ ruột của Ngân 98) để làm rõ vai trò liên quan.

Trước đó, tối 13-10, lực lượng chức năng đã khám xét căn hộ cao cấp của Ngân 98 tại phường Cát Lái, TP.HCM, thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng phục vụ công tác điều tra.

Làm rõ vai trò mẹ ruột, bố ruột và các cộng sự của Ngân 98

Ngoài bà Trần Thị Thanh, Công an TP.HCM đã triệu tập, lấy lời khai Mã Tuấn Vũ (36 tuổi, quê Cà Mau) để làm rõ vai trò liên quan. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã mời làm việc với Lương Bằng Quang (41 tuổi, ca sĩ, nhạc sĩ, chồng của Ngân 98).