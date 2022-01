Công an triệu tập mẹ bé gái 3 tuổi có đinh trong hộp sọ

Sáng 19/1, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đã triệu tập mẹ bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, xã Canh Nậu) để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

"Chúng tôi chưa có quyết định tạm giữ người mẹ. Qua đấu tranh đã có thông tin ban đầu, cơ quan công an đang kết luận vụ việc, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của ban Giám đốc Công an thành phố thì chúng tôi sẽ công bố", lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất thông tin thêm.

Được biết, bố mẹ cháu A. sinh được 3 người con, trong đó bé A. là con út. Vào tháng 6/2021, bố mẹ cháu ly hôn, bé A. về sống với mẹ, còn bố cháu nuôi 2 chị lớn.