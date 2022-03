Công an trích xuất camera làm rõ phản ánh chặn xe cấp cứu vào bệnh viện

Ngày 12/3, bác sĩ Huỳnh Giới - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi - cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra phản ánh của người dân về việc xe cấp cứu bị chặn, không thể vào chở bệnh nhân chuyển viện.

Theo phản ánh, khi xe cấp cứu tư nhân đến chở bệnh nhân T. chuyển viện thì bị chặn ở cổng. Người nhà phải đẩy bệnh nhân T. trên băng ca đi khoảng 50 m ra khỏi cổng bệnh viện mới có thể lên xe cấp cứu. Bệnh nhân T. đã tử vong sau đó.

"Công an sẽ trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera để làm rõ sự việc người dân phản ánh. Qua đó, lực lượng công an cũng phối hợp với bệnh viện để xem xét hoạt động của dịch vụ xe cứu thương tư nhân hoạt động tự do trước cổng bệnh viện", ông Giới thông tin.