Công an TPHCM tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và GPLX

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc xây dựng, đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện và GPLX, Công an TPHCM đã ban hành kế hoạch tổng rà soát, làm sạch dữ liệu, đảm bảo kết nối đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia, phục vụ hiệu quả công tác quản lý trong và ngoài ngành công an.

Theo đó, Phòng CSGT, Công an TPHCM được giao chủ trì, phối hợp với Công an cấp xã tiến hành đối chiếu thông tin xe, chủ xe và người lái xe giữa danh sách do Cục CSGT cung cấp và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương. Đồng thời, lực lượng công an cơ sở trực tiếp xác minh, thu thập thông tin thực tế của phương tiện và người dân cư trú trên địa bàn.

Người dân có trách nhiệm phối hợp cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến phương tiện và dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của cơ quan công an. Sau khi rà soát, đối chiếu, kết quả sẽ được gửi về Phòng CSGT TPHCM để tổng hợp và cập nhật lên hệ thống dữ liệu của Cục CSGT, đồng thời chuyển về các đơn vị đăng ký xe để bổ sung thông tin chủ xe, biển số và phương tiện.