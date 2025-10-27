Công an TPHCM tạm giữ người chặn đường đánh tới tấp hai nam sinh

Hôm nay (27/10), Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Thủ Đức tạm giữ thanh niên nói trên để lấy lời khai, phục vụ điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, gia đình hai nam sinh lớp 10 trình báo công an địa phương về việc các em đi trên đường thì bị người khác hành hung.