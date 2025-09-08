Công an TPHCM giải thích vụ 'ô tô cháy trước cổng đơn vị cứu hỏa nhưng không được dập'

Đơn vị khẳng định, vụ việc cháy xe xảy ra đối diện trụ sở cũ của Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh (cũ) nay là Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 16 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TPHCM và đang đóng quân trên đường Nguyễn Văn Đậu, cách hiện trường khoảng 2km.

Đây là trụ sở cũ nên chỉ còn để tạm một xe thang chuyên dụng và một xe chữa cháy đã qua sử dụng đang chờ thanh lý hoặc chuyển giao theo quy định.