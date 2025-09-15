Công an TPHCM bắt khẩn cấp tài xế ô tô hành hung người lớn tuổi giữa phố

Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Lâm Minh Tuấn (39 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền) về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ việc hành hung người lớn tuổi giữa đường phố mà clip trên mạng xã hội lan truyền gây bức xúc.

Nạn nhân bị hành hung là ông Đ.K.T. (72 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì).