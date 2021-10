Công an TP.HCM yêu cầu rà soát theo tố giác của bà Phương Hằng

Tối 3/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã gửi công văn tới các phòng nghiệp vụ Công an TP. HCM như Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) cùng Công an 21 quận huyện, TP Thủ Đức về việc kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin về việc tiếp nhận, phân loại và kết quả giải quyết tin báo, tin tố giác về tội phạm liên quan đến các cá nhân kêu gọi, quyên góp từ thiện mà bà Nguyễn Phương Hằng đã phản ánh.



Nghệ sĩ Hoài Linh được bà Nguyễn Phương Hằng phản ánh trước đó