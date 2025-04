Công an TP HCM triệu tập cặp đôi 'diễn sâu' clip 'sơ hở là mất'

Sáng 30-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng mời bà N.N.T.N. (SN 2002) cùng bạn trai là L.H.P. (SN 2001) do có hành vi quay clip rồi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên TikTok để câu view, câu like.

Nội dung sự việc thể hiện, tối 27-4, cả hai xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành tại ngã tư Võ Văn Tần - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), cả 2 đã quay clip theo trend "sơ hở là mất".