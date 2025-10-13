Công an TP HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang sau khi bắt Ngân 98

Ngày 13-10, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định, biệt danh Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ngân 98 là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop. Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (bà T.T.T - mẹ ruột Ngân - đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên).

Lúc bị bắt, Ngân không hợp tác với cơ quan điều tra, không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Ngay cả khi được triệu tập làm việc, Ngân không hợp tác, la hét, gây cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ.

Ngân 98 tại cơ quan điều tra

Võ Thị Ngọc Ngân khai bản thân không rành thủ tục pháp lý, tin tưởng đơn vị sản xuất "vì họ nói có mối quan hệ, lo được giấy công bố, kiểm định chất lượng". Ngân đã chuyển khoảng 13 triệu đồng cho họ để làm hồ sơ.