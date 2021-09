Công an TP.HCM nói về xử lý 112 F0 di chuyển qua các chốt kiểm soát

Chiều 21-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn.



Trả lời câu hỏi liên quan đến nhiều F0 được phát hiện qua phần mềm VNEID, Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết theo thống kê của ngành Công an, từ ngày 29-8 đến 20-9 có 607 lượt nghi nhiễm COVID-19 di chuyển đi qua các chốt kiểm soát trên địa bàn TP.



Trong số này có 406 lượt đi qua nhiều chốt, nên thông tin thu nhập dữ liệu bị trùng lặp, do vậy còn 201 trường hợp nghị nhiễm. Trên cơ sở đó, Công an TP.HCM đã tiến hành xác minh được 199 trường hợp, còn 2 trường hợp đang tiến hành xác minh.

Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến trả lời báo chí. Ảnh: TÁ LÂM Trong số 199 trường hợp này có 112 trường hợp là F0, trong đó đã phối hợp để đưa 78 F0 cách ly tại nhà, 34 trường hợp tổ chức cách ly tập trung, 52 trường hợp sau khi xác minh không phải là F0 và cũng có 35 trường hợp nhiễm F0 nhưng đã khỏi bệnh.



Cũng theo ông Tuyến, trong số 199 trường hợp mà Công an TP.HCM xác minh thì có 69 người có giấy đi đường, 49 người không có giấy đi đường, còn 81 trường hợp thuộc các đối tượng được miễn giấy đi đường.



Về hướng xử lý, Công an TP.HCM đã chỉ đạo thu hồi 11 giấy đi đường, có 31 trường hợp thuộc diện không phải thu hồi, 14 trường hợp chưa thu hồi được giấy đi đường, còn các trường hợp khác đang tổ chức thu hồi.



Trước đó, tại cuộc họp báo hôm 19/9, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết qua kiểm tra và rà soát, tất cả các trường hợp F0 được cấp giấy đi đường lưu thông trên đường không có vi phạm. Số này được diện cấp giấy đi đường và khi lưu thông chưa biết mình là F0.



Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, sở dĩ có tình trạng trên là do có độ trễ trong việc cập nhật thông tin từ khi lấy mẫu, xét nghiệm đến khi chuyển lên cơ sở dữ liệu quốc gia, quá trình này mất từ 1 đến 3 ngày có khi 5 ngày. Do đó, sau khi có danh sách thì Công an TP tiến hành rà soát lại danh sách cập nhật thì phát hiện có các F0 từng lưu thông qua chốt.



“Sau khi xác minh lại thì người lưu thông không biết mình là F0 hoặc khi đi khám ở cơ sở khám chữa bệnh thì được cơ quan y tế yêu cầu cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà thì vẫn di chuyển được. Do vậy, không cần phải lo ngại kiểm soát kỹ mà F0 vẫn đi ra ngoài đường được”, - thượng tá Lê Mạnh Hà lý giải.



Thượng tá Hà nhấn mạnh nếu phát hiện F0 đang cách ly ở nhà mà cố tình vi phạm, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm hoặc gây hậu quả lây lan dịch nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự. Thượng tá Hà đề nghị việc cập nhật cơ sở dữ liệu càng nhanh càng kịp thời thì Công an TP sẽ chủ động kiểm soát các trường hợp F0 ra đường kịp thời hơn.