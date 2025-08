Công an TP.HCM lập tổ chuyên trách xử lý 'bắt cóc online'

Trước diễn biến phức tạp của các vụ lừa đảo bằng hình thức “bắt cóc online”, ngày 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 Công an TP.HCM) thành lập tổ công tác chuyên trách để tiếp nhận thông tin, điều tra, truy xét và ngăn chặn các vụ việc.

Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Trung Hòa, Phó Trưởng phòng PC02 Công an TP.HCM, làm tổ trưởng. Các Phó Trưởng phòng cùng Ban chỉ huy các Đội từ 1 đến 6 thuộc PC02 đều tham gia, nhằm xử lý nhanh chóng, hiệu quả các vụ việc liên quan, bảo vệ an toàn cho nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

Theo PC02, thời gian gần đây, nhiều nạn nhân trong đó chủ yếu là học sinh, sinh viên - bị kẻ xấu mạo danh công an, viện kiểm sát, nhân viên giao hàng… gọi điện hoặc nhắn tin, đe dọa liên quan đến các vụ án như rửa tiền, vận chuyển hàng cấm. Sau đó, chúng "điều khiển" nạn nhân “làm việc online”, tự cô lập trong phòng trọ, khách sạn rồi quay clip giả bị bắt cóc gửi cho gia đình để tống tiền.