Công an TP.HCM điều tra, xử lý hành vi vu khống của hoa hậu Oanh Lê

Tối 21/9, Công an TP.HCM thông tin vụ việc hoa hậu Oanh Lê (hoa hậu Mrs International World 2019) đăng trên mạng xã hội về việc bị Công an phường 6, quận 4 bắt giữ và hành hung vô cớ, gây thương tích ở đầu.

Theo kết quả điều tra của Công an TP.HCM, khoảng 22h45 ngày 20/9, tổ công tác thuộc Công an phường 6 thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Khi đến khu vực trước cổng chung cư Milennium (đường Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4), tổ công tác phát hiện lực lượng CSGT đang làm việc với T.V.H. (SN 1984, ngụ quận Bình Thạnh). Người này có dấu hiệu say xỉn và cự cãi nên tổ công tác đến hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự.