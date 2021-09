Công an TP HCM đã nhận đơn Đàm Vĩnh Hưng kiện bà Phương Hằng

Hành vi công khai chửi bới người khác của bà Hằng vô cùng nguy hiểm đối với cá nhân tôi nói riêng, đối với toàn thể các anh em nghệ sĩ nói chung, và nguy hại đến nhận thức văn hóa của người tham gia mạng xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang có cái nhìn lệch lạc về các chuẩn mực đạo đức, xã hội" - Đàm Vĩnh Hưng viết.

"Tôi không ăn chặn tiền từ thiện"

Liên quan đến cáo buộc ăn chặn tiền từ thiện, ông Hưng khẳng định những phát ngôn trên đây của bà Hằng là hoàn toàn bịa đặt.



Ông Hưng cho biết mình không ăn chặn tiền từ thiện, không bỏ túi hơn một nửa số tiền 96,8 tỉ đồng, không lừa đảo, ăn cướp tiền của công chúng, không cấu kết để mua giải cuộc thi The Voice, và không phản động như bà Hằng vu khống.



Đàm Vĩnh Hưng cho biết hậu quả từ việc bà Hằng nói về ông lan truyền mạnh trên mạng xã hội đã dẫn đến việc các đối tác ký hợp đồng quảng cáo đã đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu ông bồi thường thiệt hại cho những nhãn hàng ông đang đại diện.



Ngoài ra các sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ giọng khàn trên kênh YouTube cũng nhận được rất nhiều bình luận khiếm nhã, dung tục với ngôn từ bạo lực.



Được biết, bà Nguyễn Phương Hằng có địa chỉ thường trú tại TP.HCM, nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có thẩm quyền điều tra giải quyết tin tố giác tội phạm.



Bên cạnh việc tố cáo, ông Hưng còn yêu cầu bà Hằng phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm.



Trước đó, tối 24/8, mạng xã hội lại một lần nữa "dậy sóng" khi trong buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng (50 tuổi, Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam), khẳng định đang giữ khoảng 1,9 kg giấy tờ sao kê tài khoản ngân hàng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, với số tiền ca sĩ này nhận từ thiện lên đến 96 tỉ đồng chứ không phải 1,8 tỉ đồng như Đàm Vĩnh Hưng từng công bố.



Bà Hằng nêu trong buổi livestream rằng nếu Đàm Vĩnh Hưng không công khai bản sao kê tổng số tiền từ thiện anh nhận được, bà sẽ tung bằng chứng và nhờ pháp luật can thiệp.