Công an TP.HCM cấp giấy đi đường cả ngày thứ 7 và chủ nhật

Chiều 17/9, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê và ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã chủ trì họp báo cung cấp thông tin dịch bệnh trên địa bàn TP.



Trước phản ánh của báo chí về việc có doanh nghiệp kinh doanh ăn uống gặp khó khăn trong việc xin giấy đi đường, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP cho biết, trong hôm nay, Công an TP đã ban hành công văn hướng dẫn gửi công an các địa phương, tham mưu cho Chủ tịch UBND cùng cấp phân công đơn vị tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động và cấp giấy đi đường cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, công an cấp giấy đi đường cả ngày thứ 7 và chủ nhật

Theo đó thiết lập liên thông giữa UBND các cấp và công an để bảo đảm tiến độ cấp giấy đi đường phục vụ hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Công an TP cũng đề nghị công an cấp huyện, xã trực hàng ngày, kể cả thứ 7 và chủ nhật để tiếp nhận, xem xét giải quyết.



Ông Hà cũng thông tin, công an TP cũng chuyển xuống công an các địa phương 15.000 giấy đi đường để cấp bổ sung theo nhu cầu.



Về giao thông, ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết, hiện nay việc cấp phép luồng xanh qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đến nay cơ bản ổn định.



Về lưu thông sau 30/9, Sở GTVT cũng đã xây dựng Bộ tiêu chí an toàn, làm căn cứ để hoạt động.



Về liên kết giao thông với các tỉnh xung quanh, Sở GTVT cũng đã lập một group zalo với các tỉnh, nhằm nhanh chóng giải quyết vướng mắc khi có sự cố.



Theo ông Bằng, từ ngày 16/9, TP cho phép một số hoạt động mở thêm, shipper đi liên quận, một số cửa hàng vận chuyển hàng hóa…người ra đường đông hơn, tăng khoảng 5%.



Cụ thể, lượng phương tiện lưu thông trung bình cả ngày 16/9 (số liệu tại 100 điểm đo đếm trên 48 tuyến đường chính) giảm 75% so với trung bình ngày thường; tăng 5% so với ngày 15/9; tăng 18% so với ngày thứ năm tuần trước; giảm 18% so với ngày 22/8.

Về y tế, tính đến 18 giờ 00 ngày 16/9/2021, có 321.358 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 320.882 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 476 trường hợp nhập cảnh.



TP hiện đang điều trị cho 40.888 bệnh nhân, trong đó: có 3.145 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.514 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 16/9: có 3.287 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 164.294), 166 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 12.934).



Về kết quả xét nghiệm, từ 18h ngày 15/9 đến 18h 16/9 đã lấy 319.308 mẫu, trong đó có 14.673 mẫu đơn và 4.331 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 278.111 mẫu.



Về tiêm chủng vắc xin, tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 16/9 là 8.563.863 (tăng 111.254 mũi vắc xin so với ngày 15/09/2021) trong đó tổng số mũi 1 là 6.693.404, mũi 2 là 1.870.459, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 992.614.