Công an TP HCM bắt diễn viên Trương Ngọc Ánh

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/01/2008, dự án toà nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 04 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, Ánh mới thanh toán 3000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Cũng theo thông tin của Báo Công an TP. HCM, vào tháng 12-2007, UBND TP HCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỉ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân.