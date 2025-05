Công an TP Hà Nội được đào tạo kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Ngày 19/5, Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Thanh niên Công an Thủ đô gương mẫu đi đầu trong đào tạo và làm chủ khoa học công nghệ, vững bước tiến vào kỷ nguyên số”.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy truyền đạt chuyên đề tại chương trình. Ảnh: M.H.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị. Chương trình được kết nối trực tuyến đến 42 điểm cầu trong Công an thành phố và được truyền hình trực tiếp trên Fanpage Facebook “Công an thành phố Hà Nội” và “Tuổi trẻ Công an Thủ đô”.

Chương trình “Thanh niên Công an Thủ đô gương mẫu đi đầu trong đào tạo và làm chủ khoa học công nghệ, vững bước tiến vào kỷ nguyên số” được tổ chức với mục tiêu nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên công an Thủ đô về vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.