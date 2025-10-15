Công an thu giữ 80 sổ đỏ, 4 sổ tiết kiệm, 2 ô tô khi khám xét nhà của Ngân 98

15/10/2025 20:40

Công an TPHCM cho biết trong quá trình khám xét nơi ở của Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98), lực lượng chức năng thu giữ két sắt chứa 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng cùng 2 ô tô.

Liên quan đến vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98, SN 1998, quê Bình Định cũ, nay là Gia Lai, ngụ phường Cát Lái, TPHCM) cầm đầu, hôm nay (15/10), Công an TPHCM đã phối hợp Viện KSND cùng cấp khám xét nơi ở của bị can trong 2 ngày 13-14/10, thu giữ hàng chục sổ đỏ, ngoại tệ và nhiều tang vật liên quan.

Ngan 98 Luong Bang Quang 3.png
Ngan 98 Luong bang Quang 4.png
Công an khám xét, thu giữ két sắt chứa tài sản tại nơi ở của Ngân 98. Ảnh: L.A

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một két sắt lớn, nhưng Ngân và người nhà không cung cấp được mã số mở khóa. Theo quy định của pháp luật, lực lượng chức năng đã đưa chiếc két về trụ sở để mở theo đúng quy trình, dưới sự giám sát của Viện KSND.

Qua khám xét, bên trong két có 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, bốn sổ tiết kiệm ngân hàng và nhiều vật chứng liên quan. Ngoài ra, công an cũng tạm giữ hai ô tô để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn gốc tài sản.

Ngan 98 Luong Bang Quang 2.png
Công an xác định Ngân 98 chống đối và khai báo quanh co. Ảnh: CACC

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục làm rõ mối liên hệ giữa số tài sản thu giữ và hoạt động phạm tội của Ngân 98, đồng thời xác minh nguồn gốc hình thành, dòng tiền liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả do Ngân điều hành.

Trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân nhiều lần không hợp tác, trì hoãn làm việc với cơ quan điều tra, thậm chí chống đối, khai báo quanh co nhằm né tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, các tài liệu, chứng cứ và dữ liệu tài chính thu thập được thể hiện rõ vai trò chủ mưu của Ngân 98 trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Công an TPHCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật và chống đối người thi hành công vụ, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

Đồng thời, Công an TP.HCM đang làm việc với Lương Bằng Quang (SN 1982, ca sĩ - nhạc sĩ, chồng của Ngân 98), bà Trần Thị Thạnh (SN 1972, mẹ của Ngân 98) và một số người khác để làm rõ vai trò liên quan.

