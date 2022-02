Công an thông tin vụ thanh niên nắm tóc, kéo lê người yêu giữa đường phố Đà Nẵng

Chứng kiến hành vi bạo hành trên, một số thanh niên gần đó đã rút chìa khóa xe máy của nam thanh niên. Đồng thời gọi điện trình báo lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP. Đà Nẵng để đến ứng cứu.

Ngay sau đó, Cảnh sát 113 cùng lực lượng Công an phường An Hải Bắc đã nhanh chóng đến hiện trường.

Liên quan đến vụ việc này, Công an phường An Hải Bắc cho biết đã mời những người liên quan đến làm việc. Tuy nhiên, cả hai bên đã giải hòa, phía cô gái không yêu cầu truy tố gì thêm nên lực lượng đã làm công tác tư tưởng trước khi kết thúc vụ việc.

Lãnh đạo Công an phường An Hải Bắc thông tin thêm, mặc dù cô gái đã chấp nhận hòa giải, nhưng công an phường vẫn tiếp tục theo dõi, củng cố hồ sơ, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm.