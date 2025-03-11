Công an Tây Ninh bác tin 'trộm lao vào xe container tự tử'

Ngày 3/11, Công an tỉnh Tây Ninh bác bỏ những đồn đoán và bài đăng vô căn cứ lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, về vụ việc một người đàn ông được cho là “tên trộm tự tử bằng cách lao vào đầu xe container”.

Từ ngày 2–3/11, nhiều tài khoản mạng xã hội, trong đó có TikTok “Tamtangluongtamne”, đăng tải câu chuyện về một người đàn ông được cho là “gieo mình vào đầu xe container để tự tử”.

Theo các bài viết, người đàn ông dằn vặt vì hành vi lấy cắp tài sản của công ty, để lại lá thư tuyệt mệnh với mục đích minh oan cho tài xế container. Câu chuyện nhanh chóng tạo làn sóng dư luận, thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ, đồng thời gây tranh cãi về khía cạnh bi kịch và ý nghĩa nhân văn của sự việc.