Công an tạm giữ 3 cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư Nghệ An

Ngoài ra, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An cũng xác nhận, công an có mời 1 nhân viên của đơn vị lên làm việc.

"Thông tin ban đầu được biết có liên quan đến vụ việc của 2 cán bộ ở Sở KH&ĐT Nghệ An. Còn cụ thể thế nào thì chúng tôi đang chờ kết luận của cơ quan công an", lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết.