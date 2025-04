Công an sẽ 'thưởng nóng' cho người báo tin về kẻ sát hại phụ nữ ở Vĩnh Phúc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Luyện kịp thời bắt giữ và báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra qua số điện thoại 0692621236 hoặc điều tra viên Nguyễn Đức Việt, số điện thoại 0982175238, hoặc cơ quan công an gần nhất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ "thưởng nóng" cho người cung cấp thông tin có giá trị. Đồng thời, công an sẽ giữ bí mật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người cung cấp tin.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Trần Văn Luyện sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.