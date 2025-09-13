Công an Quảng Ninh thông tin chính thức vụ 29 công nhân dương tính với ma túy

Ngày 12/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đơn vị đã triển khai tổ chức xét nghiệm đối với công nhân, người lao động từ tỉnh ngoài đến làm việc trong các khu công nghiệp, lán trại xây dựng và công nhân ngành than.

Trước đó, ngày 20/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Hiệp Hòa tiến hành kiểm tra hành chính, xét nghiệm ma túy đối với số lao động tỉnh ngoài làm việc trong khu vực lán trại gần khu công nghiệp Sông Khoai.

Kết quả test nhanh ma túy đối với 42 trường hợp, có 29 người dương tính với chất ma túy.