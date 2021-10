Công an quận 3 liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã

Thái lấy xe máy BS: 59K1-717.86 của Vỹ chở Vỹ giữ vai trò chính, còn Khoa điều khiển một chiếc xe khác làm nhiệm vụ cản địa nếu bị phát hiện. Đến khoảng 17 giờ 15 cùng ngày, khi cả 3 đang lưu thông trên đường Hoàng Sa thì phát hiện chị Đỗ Thị Ng. (SN 1988; ngụ Gò Vấp) đang điều khiển xe máy và nghe điện thoại hiệu iPhone 7 plus nên liền ra hiệu hành động. Thái cho xe áp sát vào chị Ng. để Vỹ nhanh tay giật điện thoại. Chị Ng. truy đuổi khiến xe Thái va vào ô tô ngã xuống đường. Cả hai bỏ chạy về hướng cầu Kiệu. Thái bị người dân bắt giữ giao Công an, còn Vỹ và Khoa kịp trốn thoát.

Nhận được thông tin, Công an quận 3 đã tập trung làm rõ và bắt giữ các đối tượng trên. Trong lúc Vỹ và Thái thành khẩn khai báo thì Khoa đã trốn khỏi địa phương. Ngày 11-4-2020, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã Khoa về hành vi "cướp giật tài sản". Sống chui, sống nhủi được hơn một năm rưỡi, cuối cùng Khoa đã bị tóm gọn.

Một vụ "trộm cắp tài sản " xảy ra địa bàn mà đối tượng gây án là Võ Ngọc Nam (ngụ quận 8) cũng đã tìm cách bỏ trốn. Lúc 12 giờ 10 phút ngày 11-9-2020, anh Phan Tấn S. (SN 1985; trú Phú Nhuận) đã đến Công an phường 4, quận 3 trình báo: trước đó, tại chi nhánh chuyển phát nhanh do anh quản lý ở số 105 Vườn Chuối bị mất trộm một kiện hàng khách thuê chuyển đi giao. Qua camera an ninh tại đó, anh S. phát hiện chính nhân viên Nam đã lấy trộm gói hàng trên. Vụ việc đã được chuyển giao cho Công an quận 3. Nam đã "biệt tăm" từ đó đến nay Ngày 5-10-2021, Nam bị Công an quận Bình Tân bắt giữ liên quan đến một vụ án khác. Hiện, Công an quận 3 đang phối hợp với đơn vị này để làm rõ.

Cách đây không lâu, Công an quận 3 cũng đã phối hợp với Công an xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh bắt giữ Nguyễn Văn Bước (SN 1984, ngụ Bến Tre) khi anh ta đang lẩn trốn tại ấp 2, xã Tân Nhựt. Đối tượng này bị truy nã về tội danh "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Được biết, nhiều năm trước đó, trong lúc làm tài xế điều khiển xe lu hiệu Saka cho một công trình. Do thiếu nợ tiền cá độ đá gà, Bước đã tìm cách bán chiếc xe trên với giá 32 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi làm việc.