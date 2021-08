Công an Nghệ An kích hoạt 70 tổ chốt kiểm soát TP Vinh 'ai ở đâu ở yên đó'

Sáng 23/8, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã thiết lập 70 tổ chốt mới, cử lực lượng gồm 630 cán bộ, chiến sỹ bao bọc khắp các trục đường chính trong toàn TP Vinh để kiểm soát người ra đường.

Ngoài ra, 43 chốt khác vẫn tiếp tục duy trì, trong đó có 14 chốt kiểm soát ở các trục đường chính cửa ngõ đi vào TP và 25 chốt cơ động của các phường, xã.

Ghi nhận của PV VietNamNet, các trục đường tại TP Vinh vắng người ra đường. Nhiều tuyến phố vắng vẻ, nhà dân, hàng quán cửa đóng then cài.

Ngày 23/8, ở TP Vinh siết chặt ‘ai ở đâu ở yên đó’, nhìn từ flycam đường phố vắng người - Ảnh: Quốc Huy

Trung tá Đặng Minh Chí – Tổ Phó tổ 31 mới thành lập của Công an tỉnh Nghệ An tại vòng xuyến Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ cho biết, trong buổi sáng nay người ra đường chủ yếu là cán bộ, công nhân viên chức các sở, ban ngành; lực lượng tuyến đầu là nhân viên y tế của các Trung tâm Y tế, bệnh viện và CDC Nghệ An.

Người dân ra đường chủ yếu là những người có lịch hẹn đi khám chữa bệnh. Xe tải lưu thông chủ yếu vận chuyển hàng hoá thiết yếu. Các tài xế, người đưa hàng đều có kết quả xét nghiệm PCR âm tính đang có hiệu lực.