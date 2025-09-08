Công an mời làm việc tài xế ô tô giật chìa khoá xe của 2 cô gái

Hôm nay (9/8) Công an phường Xuân Hoà, TPHCM phối hợp cùng Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ để xử lý ông Đ.H.S. (43 tuổi, quê Cần Thơ) liên quan đến vụ giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi.

Được biết, sau khi clip trên mạng phản ánh diễn biến tài xế taxi có hành động rút chìa khoá xe máy của 2 cô gái, các đơn vị phối hợp nói trên vào cuộc xác minh, xử lý. Chỉ sau thời gian ngắn, công an xác định ông S. là tài xế ô tô xuất hiện trong clip nên tiến hành mời làm việc.