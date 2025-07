Công an mời làm việc người phun sơn dòng chữ 'bắn tốc độ' trên đường ở TPHCM

CSGT phối hợp cùng công an địa phương xử lý hiện trường. Ảnh: CSGT TPHCM.

Hiện Công an đang lập hồ sơ xử lý ông T.Q.T. theo quy định pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh dòng chữ “bắn tốc độ” xuất hiện trên mặt đường Lê Quang Đạo, đoạn cách cầu An Hạ khoảng 200m, hướng từ Tây Ninh về TPHCM, thuộc địa bàn xã Xuân Thới Sơn.

Nhận được thông tin, Đội CSGT An Sương đã phối hợp với Công an xã Xuân Thới Sơn tiến hành trích xuất camera an ninh khu vực để xác minh vụ việc.

Kết quả trích xuất cho thấy, vào lúc 11h15 ngày 13/7, một thanh niên điều khiển xe máy không rõ biển số đã lưu thông trên làn hỗn hợp đường Lê Quang Đạo. Khi đến vị trí nói trên, người này dừng xe và dùng bình sơn màu trắng phun xuống mặt đường các dòng chữ “bắn tốc độ” và “có bắn tốc độ”.