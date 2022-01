Công an Long An nói về việc điều tra vụ án ở Tịnh thất Bồng Lai

Ngày 14/1, UBND tỉnh Long An họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Tại cuộc họp, đại tá Văn Công Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết đơn vị này đang phối hợp các ngành chức năng đưa ra kết luận cuối cùng về sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai.

Theo đại tá Minh, kết quả điều tra ban đầu của cơ quan điều tra chỉ mang yếu tố chủ quan. “Chúng tôi đang làm việc với VKSND và TAND tỉnh để thống nhất các sai phạm của ông Lê Tùng Vân và người liên quan”, vị đại tá nói.