Công an lập chuyên án điều tra vụ bé 2 tuổi tử vong sau 5 ngày mất tích

Liên quan đến vụ việc bé trai 2 tuổi ở Bình Dương tử vong sau 5 ngày mất tích, nguồn tin của VietNamNet cho hay, cơ quan công an đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.



Người dân hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân - Ảnh người dân cung cấp

Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an huyện Dầu Tiếng để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.



Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT cũng đã xác lập chuyên án, điều tra dấu hiệu hình sự trong vụ án này. Trong chiều cùng ngày, công an cũng đã mời một số người liên quan đến trụ sở để làm việc, lấy lời khai.



Theo lãnh đạo Công an huyện Dầu Tiếng, đây là vụ việc đau lòng xảy ra trên địa bàn. Trước mắt cơ quan công an và chính quyền địa phương đã đến động viên, chia buồn cùng gia đình.



Như đã thông tin, vào sáng 15/10, bé Lâm Gia Hưng (SN 2019, ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng) đang chơi trước nhà cùng mẹ thì bất ngờ bị mất tích bí ẩn. Những ngày sau đó, hàng ngàn người đã tổ chức tìm kiếm cháu bé nhưng bất thành.



Đến sáng nay, thi thể bé trai được tìm thấy tại một con suối cách nhà khoảng 600 mét, với nhiều dấu hiệu bất thường.