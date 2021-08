Công an lao xuống sông bắt kẻ tàng trữ hơn 4.600 viên ma túy

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự, các trinh sát Công an H. phát hiện, đối tượng Hồ Văn Long có biểu hiện mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Xác minh thu thập đầy đủ thông tin, Công an H.Bố Trạch đã lập án để đấu tranh triệt phá.

