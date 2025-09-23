Công an làm việc với thanh niên vừa đánh thai phụ, vừa nói

Ngày 23-9, tin từ Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã mời thanh niên đánh thai phụ lên làm việc.

Công an phường Tuy Hòa làm việc với thanh niên đánh thai phụ

Theo đó, ngày 21-9, Công an phường Tuy Hòa tiếp nhận nguồn tin của chị L.T.K.N. (SN 1990, ngụ phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) về việc chị bị 1 nam thanh niên đánh tại khu phố Ninh Tịnh 4, phường Tuy Hòa.