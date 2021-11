Công an làm việc với người tố cáo vụ bé gái 16 tháng bị bạo hành

Tối nay (3/11) xác nhận với PV VietNamNet, chị Nguyễn Thu Huyền (SN 1985, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cho biết, Công an phường Dư Hàng vừa mời chị lên làm việc.



Tại cơ quan công an, chị Huyền đã cung cấp lời khai, thông tin hình ảnh, clip liên quan đến tố cáo việc bé gái 16 tháng tuổi, con nuôi của chủ cơ sở nơi chị từng làm nhân viên bị bạo hành, xâm hại.



“Tôi gửi đơn lên công an phường từ ngày 12/10, sau khi cơ quan báo chí đăng tải thông tin, tôi được mời lên làm việc. Tôi tin tưởng vào kết quả điều tra, xử lý nghiêm minh của cơ quan pháp luật, cháu bé sẽ được bảo vệ lâu dài”.



Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Lê Chân thông tin, công an phường Dư Hàng đã báo cáo sự việc cháu Minh Ánh (tên thường gọi là Cherry) được nuôi dưỡng bởi 1 người phụ nữ tên T. (SN 1981), trú trên địa bàn. Cháu Minh Ánh khoảng 16 tháng tuổi, chưa làm giấy khai sinh.



Nhận thấy việc người dân tố cáo cháu bé bị bạo hành là sự việc gây chú ý trong dư luận, công an quận Lê Chân đã rút toàn bộ hồ sơ để trực tiếp điều tra.



"Nguồn gốc cháu bé cần phải được làm rõ; ai là người gây ra các vết thương trực tiếp trên cơ thể bé cũng được xác minh kỹ càng" - vị lãnh đạo công an quận Lê Chân cho hay.