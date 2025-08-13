Công an làm rõ vụ bé trai 4 tuổi nghi bị bạo hành tại cơ sở giữ trẻ không phép

Ngày 13-8, trao đổi với PLO, chị TTHA (26 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, TP.HCM) cho biết từ đầu tháng 5, chị gửi con trai là bé LAGM (4 tuổi) vào Trường mầm non Ánh Bình Minh ở xã Đông Thạnh. Thời gian đầu, chị tin tưởng cơ sở này và thường xuyên theo dõi qua camera an ninh nhưng không thấy điều gì bất thường.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị nhận thấy con trai có những biểu hiện lạ như hoảng loạn vô cớ, lo âu. “Tôi linh cảm có chuyện gì xảy ra với con nhưng do cháu bị tự kỷ, gặp khó khăn trong giao tiếp nên không thể kể lại” – chị A chia sẻ.