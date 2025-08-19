Công an Lâm Đồng truy bắt 3 người trên ô tô ‘thông chốt’, va chạm 2 xe máy

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Tổ Cảnh sát giao thông số 8 đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 725. Lúc này, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra xe ô tô BKS 72A-253.76 thì nam tài xế nhấn ga tăng tốc, vượt qua chốt kiểm soát bỏ chạy. Trong khi chạy, chiếc ô tô này đã va chạm với 2 người đi xe máy trên đường.

Lực lượng cảnh sát phải sử dụng xe đặc chủng truy đuổi hơn 30km, đến chân đèo Con Ó (thuộc xã Đạ Tẻh 3, Lâm Đồng) mới khống chế, bắt giữ được tài xế.