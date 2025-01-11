Công an khám xét villa, mở khoá két sắt của Trương Ngọc Ánh

Tối 31/10, Công an TPHCM phối hợp với Viện kiểm sát cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám xét nơi ở của nghệ sĩ, diễn viên Trương Ngọc Ánh tại một căn Villa ở phường An Khánh.

Tại đây, cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM phối hợp với đại diện VKSND thành phố, Công an phường An Khánh thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của bị can, trước sự chứng kiến của người nhà diễn viên Trương Ngọc Ánh, bảo vệ khu villa.