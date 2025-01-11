Công an khám xét villa, mở khoá két sắt của Trương Ngọc Ánh

01/11/2025 08:50

Công an TPHCM phối hợp với Viện kiểm sát cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám xét nơi ở của nghệ sĩ, diễn viên Trương Ngọc Ánh tại một căn Villa ở phường An Khánh.

Tối 31/10, Công an TPHCM phối hợp với Viện kiểm sát cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám xét nơi ở của nghệ sĩ, diễn viên Trương Ngọc Ánh tại một căn Villa ở phường An Khánh.

Tại đây, cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM phối hợp với đại diện VKSND thành phố, Công an phường An Khánh thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của bị can, trước sự chứng kiến của người nhà diễn viên Trương Ngọc Ánh, bảo vệ khu villa.

5758579521597342964971323755480339456238164n
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét villa

Lực lượng chức năng làm việc tỉ mỉ, thu thập nhiều tài liệu liên quan đến vụ án của nghệ sĩ, diễn viên Trương Ngọc Ánh. Tại phòng của Trương Ngọc Ánh, tổ công tác tìm thấy một chiếc vali nhỏ và tiến hành kiểm tra bên trong.

Lực lượng chức năng mở khóa một chiếc két sắt, kiểm tra bên trong để thu thập tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án. Các cán bộ phát hiện một chiếc iPad tại nơi ở của bị can và tiến hành kiểm tra các dữ liệu bên trong.

5574105088201145773771443767065184064145557n
5547274447581880405888012087077477110677599n
5549866691990773261657302835222204127424156n
5754346548274199696985866503519427569594744n
Công an đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan

Công an lập biên bản để những người tham gia và chứng kiến ký nhận, đồng thời niêm phong các vật chứng được thu giữ. Kết quả khám xét, nhà chức trách niêm phong, thu giữ một chiếc iPad cùng 2 tập tài liệu có liên quan đến vụ án.

Việc khám xét diễn ra nhiều giờ liền. Sau khi hoàn tất, cán bộ đã đưa toàn bộ vật chứng, tài liệu về trụ sở để phục vụ việc điều tra.

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cong-an-kham-xet-villa-cua-truong-ngoc-an-a586439.html
Copy Link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cong-an-kham-xet-villa-cua-truong-ngoc-an-a586439.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Công an khám xét villa, mở khoá két sắt của Trương Ngọc Ánh
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO