Công an khám xét villa, mở khoá két sắt của Trương Ngọc Ánh

Tối 31/10, Công an TPHCM phối hợp với Viện kiểm sát cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám xét nơi ở của nghệ sĩ, diễn viên Trương Ngọc Ánh tại một căn Villa ở phường An Khánh.
Tại đây, cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM phối hợp với đại diện VKSND thành phố, Công an phường An Khánh thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của bị can, trước sự chứng kiến của người nhà diễn viên Trương Ngọc Ánh, bảo vệ khu villa.
Lực lượng chức năng làm việc tỉ mỉ, thu thập nhiều tài liệu liên quan đến vụ án của nghệ sĩ, diễn viên Trương Ngọc Ánh. Tại phòng của Trương Ngọc Ánh, tổ công tác tìm thấy một chiếc vali nhỏ và tiến hành kiểm tra bên trong.
Lực lượng chức năng mở khóa một chiếc két sắt, kiểm tra bên trong để thu thập tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án. Các cán bộ phát hiện một chiếc iPad tại nơi ở của bị can và tiến hành kiểm tra các dữ liệu bên trong.
Công an lập biên bản để những người tham gia và chứng kiến ký nhận, đồng thời niêm phong các vật chứng được thu giữ. Kết quả khám xét, nhà chức trách niêm phong, thu giữ một chiếc iPad cùng 2 tập tài liệu có liên quan đến vụ án.
Việc khám xét diễn ra nhiều giờ liền. Sau khi hoàn tất, cán bộ đã đưa toàn bộ vật chứng, tài liệu về trụ sở để phục vụ việc điều tra.