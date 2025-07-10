Công an Hà Nội xuất hiện tại tòa nhà có trụ sở công ty của Shark Bình trong đêm

Công an Hà Nội đã nhận đơn trình báo liên quan đến dự án tiền ảo của Shark Bình

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngay sau khi xuất hiện các thông tin phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ các dấu hiệu vi phạm (nếu có).

Trước đó, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin về việc tiếp nhận và xử lý đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền ảo AntEx.

Qua rà soát bước đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân ở Ninh Bình, phản ánh bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD khi tham gia đầu tư vào dự án AntEx.

“Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận, thụ lý và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong quá trình xử lý” - Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh tại buổi họp báo.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh liên quan dự án tiền số AntEx, được cho là nằm trong hệ sinh thái NextTech Group của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình.

Cụ thể, một số nhà đầu tư cho rằng họ bị mất tiền hoặc không rút được vốn sau khi đầu tư vào nền tảng này.