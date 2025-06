Công an Hà Nội ứng dụng hiệu quả AI vào công việc, đổi mới tư duy

Đó là chỉ đạo của đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội khi ông đến kiểm tra công tác tổ chức thi tập trung kết thúc khoá học trực tuyến đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ngày 8/6.

Công an Hà Nội đi đầu: Học thật, thi thật, làm chủ công nghệ thật

Ngày 1/6, Công an Thành phố Hà Nội chính thức phát động phong trào "Bình dân học vụ số" trong toàn lực lượng, coi đây là nhiệm vụ chiến lược, gắn liền với mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ mới.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đến kiểm tra công tác tổ chức thi tập trung kết thúc khoá học trực tuyến. Ảnh: PD

Phát biểu tại buổi kiểm tra kỳ thi sáng 8/6, đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, khẳng định: “Học để làm chủ công nghệ, ứng dụng hiệu quả AI vào công việc, nâng cao năng suất, rút ngắn quy trình, đổi mới tư duy. Đó không chỉ là yêu cầu mà là sứ mệnh của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong kỷ nguyên số.”