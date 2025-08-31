Công an Hà Nội thông báo tìm người thân cho cựu chiến binh đi lạc

Tối 30/8, Công an TP Hà Nội thông báo tìm người thân cho một cựu chiến binh đi lạc.

Công an phường Đại Mỗ đang tiếp nhận một cựu chiến binh đi lạc. Ông nói tên là Nguyễn Văn Dũng (quê quán phường Vạn Mỹ, TP Hải Phòng) nhưng không nhớ địa chỉ nhà cụ thể ở đâu.