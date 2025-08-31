Công an Hà Nội thông báo tìm người thân cho cựu chiến binh đi lạc

Minh Tuệ| 31/08/2025 10:30

Công an Hà Nội tìm người thân cho cựu chiến binh tên Nguyễn Văn Dũng, quê Hải Phòng nhưng ông không nhớ rõ địa chỉ ở đâu.

Tối 30/8, Công an TP Hà Nội thông báo tìm người thân cho một cựu chiến binh đi lạc.

cuu-chien-binh-di-lac.jpg

Công an phường Đại Mỗ đang tiếp nhận một cựu chiến binh đi lạc. Ông nói tên là Nguyễn Văn Dũng (quê quán phường Vạn Mỹ, TP Hải Phòng) nhưng không nhớ địa chỉ nhà cụ thể ở đâu.

Công an Hà Nội thông báo ai là người nhà của ông hoặc biết thông tin về gia đình xin báo cho Công an phường Đại Mỗ (số điện thoại Phó Trưởng Công an phường: 094 3225555).

Mọi người cùng chia sẻ thông tin để ông sớm về với gia đình.

Theo vtcnews.vn
